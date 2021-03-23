Ünlü modeller su sorunu için yürüyecekler

Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu toplam 50 isim, Salda Gölü'nde podyuma çıkacak. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesinde, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilecek.

50 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK

Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü'nde yapılacak etkinlik, 50 ülkede gösterime girecek. Nisan ayının son haftasında gerçekleşmesi planlanan defilede, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurulacak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılacak.