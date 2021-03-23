Ünlü modeller su sorunu için yürüyecekler
Tülin Şahin, Özge Ulusoy ve Şevval Şahin gibi ünlü modeller, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek için Salda Gölü’nde yürüyecek. 50 ülkede gösterime girecek olan defilede, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurulacak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılacak.
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Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu'nun da aralarında olduğu toplam 50 isim, Salda Gölü'nde podyuma çıkacak. Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesinde, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekilecek.
50 ÜLKEDE GÖSTERİME GİRECEK
Mars'taki Jezero Krateri'yle benzerliği NASA tarafından dünyaya duyurulan Salda Gölü'nde yapılacak etkinlik, 50 ülkede gösterime girecek. Nisan ayının son haftasında gerçekleşmesi planlanan defilede, çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurulacak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılacak.