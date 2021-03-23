Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı
Arka Sokaklar’ın genç yıldızı Yüsra Geyik’ten kötü haber geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden güzel oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
MAGAZİN DHA
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Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EVDE KARANTİNAYA ALINDI
Yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptıran 30 yaşındaki oyuncunun sonucu pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Geyik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.