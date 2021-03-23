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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar’ın genç yıldızı ’ten kötü haber geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden güzel oyuncunun testi pozitif çıktı.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVDE KARANTİNAYA ALINDI

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptıran 30 yaşındaki oyuncunun sonucu pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Geyik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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