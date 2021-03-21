21 Mart 2021, Pazar
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Ünlü sanatçı Ayla Karaca hayatını kaybetti | Ayla Karaca kimdir?

dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren 87 yaşındaki ünlü sanatçı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Ünlü sanatçı Ayla Karaca hayatını kaybetti | Ayla Karaca kimdir?

"" dizisinde '' karakterini canlandıran , Koronavirüs nedeni ile vefat etti.

Karaca, 17 Mart Çarşamba günü 'de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu. Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da 'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944'te Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu
bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı.

Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.

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