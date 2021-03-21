Ünlü sanatçı Ayla Karaca hayatını kaybetti | Ayla Karaca kimdir?

Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.