21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi: Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi: Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi

Bir dönem aralarından su sızmayan ile arasındaki gerginlik devam ediyor. Aleyna Tilki'yi eleştiren Akalın'a yanıt gecikmedi. Aleyna Tilki, “Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi: Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi

, önceki akşam 'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı "Retrograde" için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi.

Bir dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Tilki'ye "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" şeklinde yorum yapmıştı.

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Tilki, Akalın'a üstü kapalı bir gönderme yaptı: "Çok destek gördüm, inanılmaz derecede... Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi."

GERÇEKLİK PAYI VAR
Hürriyet'in haberine göre, Aleyna Tilki ayrıca başrolü 'le paylaştığı diziden 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Çocukken böyle sorulara cevap veriyordum ama artık abla oldum. Biraz ayıp geliyor böyle para konuşmak. Olabilir, gerçeklik payı var" dedi.

Aleyna Tilki, bir dönem çok samimi olduğu Demet Akalın'ın eleştirilerine üstü kapalı şekilde yanıt verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA