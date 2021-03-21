Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi: Gerçekten iyi işten anlayanlar bana destek verdi

Bir dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Tilki'ye Demet Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" şeklinde yorum yapmıştı.