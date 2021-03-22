Esra Erol’la “Suyun Sözcüsü” Ol!

Kampanya başladığı günden bugüne, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocuklar, su tasarrufunun ve tasarruf yöntemlerinin önemine dikkat çekmek için "Suyun Sözcüsü" oluyorlar. Değişen iklim koşulları ve yanlış su tüketim alışkanlıkları nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı kuraklık sorununu önlemek için farkındalık çalışmalarının yapılması önem kazandı.

"Suyun sözcüsü ol" kampanyasının hedefi, çocuğun olduğu her evde bir de suyun sözcüsünün olması.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Bu konuda kampanya yürüten, özellikle çocukları kampanyanın odak noktasına koyarak onlarla çevrimiçi toplantılar yapan Esra Erol, her toplantıda 4-15 yaş aralığında farklı çocuklarla bir araya gelerek kuraklık sorununa dikkat çekiyor ve önlemler konusunda çocuklarla birlikte çalışıyor.

Su tasarruf yöntemlerinin konuşulduğu toplantıların sonunda çocuklar, "Suyun Sözcüsü" olduklarına dair söz veriyorlar. Erol, suyun sözcüsü olan çocuklara üzerinde teşekkür notunun yer aldığı bir üyelik kartı gönderiyor. Kampanyanın hedefi, katılan çocukların sayısını artırarak çocuklar üzerinden aile içindeki su tüketim alışkanlıklarını değiştirmek.

Bu konuda Esra Erol şunları söylüyor: "Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi hayati bir sorunumuz olacak. Suyun, tükendiğini ifade edecek bir ortamı ve dili olmadığından, insanların 'suyun sözcüsü' olmaları için çalışıyorum. Düşünün, bir dakika kısa duş aldığımızda, yılda 18 ton su kurtarıyoruz. Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak önemli bir tasarruf sağlıyor. Bunun gibi küçük ayrıntılara dikkat ederek, dünyaya ve geleceğimize büyük iyilik yapmış oluruz. Bu konuda etkisi en yüksek elçilerin çocuklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar hem kendi su tüketim davranışlarını doğru şekilde öğreniyorlar hem de ev içerisinde ailelerini denetleme olanağına ve gücüne sahipler."

Kampanyaya katılmak isteyen çocuk sayısının her geçen gün arttığını belirten Esra Erol, bu kampanyaya yetişkinlerin de destek verebileceğini belirtti.