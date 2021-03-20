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Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan yeni haber! Sağlık durumu…

İkinci kez baba olmaya hazırlanan , koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastalığı ağır atlatan Sunal’dan yeni haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Sunal, tedavisinin ardından taburcu olduğunu duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan yeni haber! Sağlık durumu…

Geçtiğimiz günlerde kızı Nova'yı kucağına alan 'ın koronavirüse yakalanmasının ardından test yaptıran 'ın da sonucunun pozitif çıktığı öğrenilmişti.

İkinci kez baba olmya hazırlanan Sunal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Oyuncudan yeni haber geldi. Ali Sunal, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"TEDAVİM BİTTİ, İYİYİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunal, "Tedavim bitti iyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler, sağlıklı günler dilerim." dedi.

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.

Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

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