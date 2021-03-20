Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan yeni haber! Sağlık durumu…

İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR

2018'de oyuncu Ali Sunal ile nikah masasına oturan avukat Nazlı Kurbanzade geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu.

Narin adında kızları olan ikiliden Kurbanzade, bu gönderisini, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla paylaşarak, ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.