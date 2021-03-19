Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı
Berrak Tüzünataç-Uraz Kaygılaroğlu aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Tüzünataç’ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç’le Uraz Kaygılaroğlu’nun arkadaş olduğu ortaya çıktı.
Ali Yörenç'ten ayrılan Berrak Tüzünataç ile beş yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun sürpriz ilişkisi, kısa süre önce ortaya çıktı. Önce Kaygılaroğlu, paylaştığı şarkıya Tüzünataç'ı etiketleyerek Instagram'da paylaştı, ardından ikili birlikte görüntülendi.
BALIKÇIDA BULUŞTULAR
İlişkilerini saklamaya gerek duymayan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, keyifli bir akşam geçirdi. Mekan çıkışı hızla kendilerini bekleyen araca yönelen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç'le Uraz Kaygılaroğlu'nun arkadaş olduğu ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz aylarda bir oyun merkezinde makinede "Street Fighter" oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
"SEN BEN VARDIK"
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç'ı etiketlemişti. Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüntülenmişti.
BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisinin Kadıköy'deki deniz manzaralı evinde geçirmişti. Sıcak havanın da etkisiyle kendisini 33 yaşındaki sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından beyaz bikinili pozunu paylaşmıştı.