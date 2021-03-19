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Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

- aşkı magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Tüzünataç’ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi ’le Uraz Kaygılaroğlu’nun arkadaş olduğu ortaya çıktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu arkadaş çıktı

'ten ayrılan ile beş yıllık eşi 'den boşanan 'nun sürpriz ilişkisi, kısa süre önce ortaya çıktı. Önce Kaygılaroğlu, paylaştığı şarkıya Tüzünataç'ı etiketleyerek Instagram'da paylaştı, ardından ikili birlikte görüntülendi.

BALIKÇIDA BULUŞTULAR
İlişkilerini saklamaya gerek duymayan Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, önceki akşam 'ndaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen çift, keyifli bir akşam geçirdi. Mekan çıkışı hızla kendilerini bekleyen araca yönelen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

ARKADAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Tüzünataç'ın kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Ali Yörenç'le Uraz Kaygılaroğlu'nun arkadaş olduğu ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz aylarda bir oyun merkezinde makinede "" oynarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

"SEN BEN VARDIK"
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından 'Uyanmam' adlı şarkıyı paylaşmış ve Berrak Tüzünataç'ı etiketlemişti. Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde 'de görüntülenmişti.

BİKİNİSİYLE GÜNEŞLENDİ
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berrak Tüzünataç, hafta sonunu sevgilisinin Kadıköy'deki deniz manzaralı evinde geçirmişti. Sıcak havanın da etkisiyle kendisini 33 yaşındaki sevgilisinin balkonuna atan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından beyaz bikinili pozunu paylaşmıştı.

"SEZONU AÇIYORUM"
Instagram gönderisine "Sezonu açıyorum" notunu ekleyen 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç, yazı andıran sıcak havada bol bol D vitamini depolamıştı.

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