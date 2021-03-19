Jason Statham'ın Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı! 1 milyondan fazla beğeni aldı!





ÜNLÜ YÖNETMENDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER



İngiliz yönetmen Guy Ritchie ise geçen günlerde Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktaran bir video paylaşımında bulunmuştu.

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