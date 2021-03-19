19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Jason Statham'ın Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı! 1 milyondan fazla beğeni aldı!

Jason Statham'ın Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı! 1 milyondan fazla beğeni aldı!

'da iki aya yakın kalan ünlü yıldız , sosyal medya hesabından 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Hollywood yıldızı Statham'ın fotoğrafları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
Jason Statham'ın Antalya paylaşımı sosyal medyayı salladı! 1 milyondan fazla beğeni aldı!

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör 'ın bir araya geldiği '' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile 'nda devam etti.

Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır 'da bulunan ve Serik'e bağlı turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.



1 MİLYON'DAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Ünlü aktör Jason Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham'ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.



ÜNLÜ YÖNETMENDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiliz yönetmen Guy Ritchie ise geçen günlerde Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek 'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktaran bir video paylaşımında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA