İngiliz senarist ve yönetmen Guy Ritchie Antalya OSB’de iş fırsatlarını değerlendirdi









Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti" ifadelerini kullandı.



TÜM FİLMLERİMİ BURADA ÇEKECEĞİM

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Türkiye'nin kendisi için büyük bir "ilham kaynağı" olduğunu ifade etti.

İngiliz yönetmen Ritchie, Twitter'dan yaptığı video paylaşımında, Türkiye'ye methiyeler düzerek "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski medeniyetleri, tarihi yerleri çok sevdiğini vurgulayan Ritchie, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip." ifadesini kullandı.