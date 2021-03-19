Babasını kaybeden Bige Önal'a Hande Erçel'den destek
2011 yılında beyin kanaması geçiren Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu. Bige Önal'a sevgilisi Aras Bulut İynemli haricinde destek olan bir diğer isim de rol arkadaşı Hande Erçel'di.
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Erhan Önal, geçen günlerde hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu.
Erhan Önal'dan gelen acı haber sonrası oyuncu kızı Bige Önal da baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu Bige Önal, babasının cenazesine sevgilisi Aras Bulut İynemli ile birlikte katıldı.
Babası Erhan Önal'ı önceki gün Bornova Kent Mezarlığı'nda toprağa veren güzel oyuncu, cenaze sonrası baygınlık geçirdi.
HANDE ERÇEL SOLUĞU YANINDA ALDI
Bige Önal'ın Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel, dostunun baygınlık geçirdiğini duyunca İstanbul'dan arabayla yola çıkıp soluğu İzmir'de aldı. Erçel'in bu davranışı, "Dostluk dediğin böyle olur" dedirtti.
BİGE ÖNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Öte yandan Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ın 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım görenleri duygulandırdı. Önal, yaptığı bir paylaşımda "İyi ki varsın, iyi yanımızdasın. İyi ki babamsın." ifadelerini kullanmış.