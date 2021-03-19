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Babasını kaybeden Bige Önal'a Hande Erçel'den destek

2011 yılında beyin kanaması geçiren 'ın unutulmaz oyuncularından , bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu. 'a sevgilisi haricinde destek olan bir diğer isim de rol arkadaşı 'di.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Babasını kaybeden Bige Önal'a Hande Erçel'den destek

'ın unutulmaz oyuncularından , geçen günlerde hayatını kaybetti. 2011 yılında beyin kanaması geçiren Erhan Önal, bir süredir tedavi görüyordu. Önal'dan gelen acı haber sonrası ailesi, yakın çevresi ve sevenleri hüzne boğuldu.

Erhan Önal'dan gelen acı haber sonrası oyuncu kızı da baba acısıyla sarsıldı. Oyuncu Bige Önal, babasının cenazesine sevgilisi ile birlikte katıldı.

Babası Erhan Önal'ı önceki gün 'nda toprağa veren güzel oyuncu, cenaze sonrası baygınlık geçirdi.

HANDE ERÇEL SOLUĞU YANINDA ALDI

Bige Önal'ın dizisindeki rol arkadaşı , dostunun baygınlık geçirdiğini duyunca 'dan arabayla yola çıkıp soluğu 'de aldı. Erçel'in bu davranışı, "Dostluk dediğin böyle olur" dedirtti.

BİGE ÖNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ın 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım görenleri duygulandırdı. Önal, yaptığı bir paylaşımda "İyi ki varsın, iyi yanımızdasın. İyi ki babamsın." ifadelerini kullanmış.

Ayrıca rahmetli Erhan Önal, 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'la birçok önemli başarı yakalamıştı.

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