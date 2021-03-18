İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün hazırlıkları başladı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, Vadistanbul'da görüntülendi. Mayıs ayının son günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

"YORULURKEN BİLE MUTLU OLUYORUZ"

Tatlıses, "Tatlı bir telaşlanma var ikimizde de, yorulurken bile mutlu oluyoruz, her şey yolunda" şeklinde konuştu.