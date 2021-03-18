18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün hazırlıkları başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün hazırlıkları başladı

Mayıs ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan  ve  düğün hazırlıklarına başladı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikili, “Tatlı bir telaşlanma var ikimizde de, yorulurken bile mutlu oluyoruz, her şey yolunda” açıklaması yaptı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.03.2021
ABONE OL
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün hazırlıkları başladı

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, Vadistanbul'da görüntülendi. Mayıs ayının son günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan çift, düğün hazırlıklarına başladı.

"YORULURKEN BİLE MUTLU OLUYORUZ"

Tatlıses, "Tatlı bir telaşlanma var ikimizde de, yorulurken bile mutlu oluyoruz, her şey yolunda" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA