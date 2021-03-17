17 Mart 2021, Çarşamba
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Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bodrum’da bir mağazası bulunan Pınar Altuğ, ikinci şubesini Etiler’de açtığını belirtti. Kendi tasarladığı ürünleri satan Altuğ, “Burada sadece tekneyle alakalı tasarımlar yok. Porselenlerden yastığa, yorgandan havluya kadar her şey benim çizimim." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Pınar Altuğ ikinci mağazasını açtı

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz cumartesi Akmerkez'de ikinci mağazasını açtığını belirten oyuncu, "Burada sadece tekneyle alakalı tasarımlar yok. Porselenlerden yastığa, yorgandan havluya kadar her şey benim çizimim. Evde ya da ofisimde nakışını yaptığım ürünler. Çoğuna benim elim değiyor" dedi.

"ENERJİ DEPOLAYIP DÖNÜYORUM"

Sık sık doğada tatile çıkan Altuğ, "Aslında doğada geçirilen iki gün, başka yerde yapılan beş günlük tatile eş değer oluyor. Enerji depolayıp, tekrar çalışmaya hazır halde dönüyoruz" diye konuştu.

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