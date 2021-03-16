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Merakla beklenen davada karar çıktı! Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası

Son dakika haberleri... Ağır Ceza Mahkemesi'nde adam öldürmek için cinayet planı yapmak suçlamasıyla yargılanan eski milli futbolcu ’ın boşanma aşamasındaki eşi ile sevgilisi olduğu iddia edilen hakkında Düzce 6'ncı Asliye Mahkemesi'nde devam eden davada hapis kararı çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Merakla beklenen davada karar çıktı! Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası

Eski milli futbolcu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi ile sevgilisi olduğu iddia edilen hakkında planlayarak adam öldürme suçlamasıyla 'nde açılan dava sürüyor.

Bu davadan ayrı olarak ikili hakkında Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu Görevlisine Mukavemet', 'Hakaret' ve 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçlamasıyla açılan davada ise karar çıktı. Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Erdi Sungur'a 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis, Yağmur Aşık'a ise 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak için Direnme' ve 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.


CEZANIN İNFAZI İÇİN HAPSE GİRECEK
Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce yine cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gidilmemesine ve cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığına karar verildi. Mahkemenin verdiği kararın istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşmesi durumunda Yağmur Aşık, başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozularak hapse girecek.

JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLARDI
18 Mart 2020 tarihinde jandarmanın rutin yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Yağmur Aşık ile Erdi Sungur, kendilerini durdurmaya çalışan Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Gökhan K.'nın üzerine araba sürerek elinden yaraladı. Aynı gün Yağmur Aşık, Jandarma Er Alper A.'ya, "Hepinizin Allah belasını versin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar, pislikler" dedikten sonra başına vurarak yaraladı.

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