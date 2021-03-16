Merakla beklenen davada karar çıktı! Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a hapis cezası





CEZANIN İNFAZI İÇİN HAPSE GİRECEK

Düzce 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce yine cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gidilmemesine ve cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığına karar verildi. Mahkemenin verdiği kararın istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşmesi durumunda Yağmur Aşık, başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozularak hapse girecek.

JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞLARDI

18 Mart 2020 tarihinde jandarmanın rutin yol kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Yağmur Aşık ile Erdi Sungur, kendilerini durdurmaya çalışan Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Gökhan K.'nın üzerine araba sürerek elinden yaraladı. Aynı gün Yağmur Aşık, Jandarma Er Alper A.'ya, "Hepinizin Allah belasını versin. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar, pislikler" dedikten sonra başına vurarak yaraladı.