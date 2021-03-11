Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın darp davasında karar çıktı

"ŞİKAYETÇİ TANINMIŞ BİR KİŞİ OLDUĞU İÇİN OLAY BU NOKTALARA GELMİŞTİR"

Sanıklar Denizhan Vural ve Erdal Gökçe'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Aslında olayda bir atışma ve kavga mevcuttur. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir. Elif'in küreyle yaralanması kaza sonucu gerçekleşmiştir. Olayın başlama nedeni şikayetçi tarafın müvekkilimizi tahrik altında bırakmış olmasıdır" diyerek lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti. Diğer sanık Mahsar Algül avukatı da beraat talebinde bulundu.