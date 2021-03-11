Ece Mumay’dan sürpriz İsmail YK açıklaması!

İsmail YK ile birlikte onun eski şarkılarından olan Dokuz Mevsim'i seslendirdiniz, nasıl bir süreç oldu? Nereden çıktı bu fikir? İsmail YK ile birlikte çalışmak nasıldı senin için?

Ben zaten İsmail abinin şarkılarıyla büyümüş nesildenim, kendisi gerçekten çok özel bir insan. İşine bu kadar saygı duyan, işini bu kadar çok seven az insanla çalıştım bu zamana kadar. O da TikTok'ta çok aktif aslında ve ben de onun videolarını görerek aklıma getirdim bu fikri. Sonra tamamen böyle canımın istediği şekilde instagramdan yazdım ve böyle bir teklifte bulundum ona.

İSMAİL YK İLE TEK PROJEDE KALMAYACAĞIZ!

İsmail YK senin için ne düşünüyor? Hiç düşüncelerini paylaştı mı?

Tabi ki, biz bu süreçte çok konuştuk kendisiyle. Sadece iş güç değil, neler yapıyoruz, daha neler yapabiliriz ileriki zamanlarda gibi de konuştuk. Tek projeyle kalmayı düşünmüyoruz İsmail abi ile çünkü çok güzel bir hukukumuz oldu. Son derece alçak gönüllü ve karşısındaki insanı övmekten asla çekinmeyen biri. Çok güzel şeyler söyledi bana kendi nazarında ve benimde çok hoşuma gitti.

Yeni projeler ile ilgili bir konuşmanız ya da girişiminiz oldu mu?

İsmail abi ile belki herhangi bir şarkıyı birbirimize hediye edebiliriz diye düşündük. Birlikte yazıp, İsmail abi okuyabilir ya da ben okuyabilirim sadece gibi konuştuk. Biz daha çalışırız onunla beraber yani.

Devamını bekliyoruz o halde, umarım güzel işler çıkacaktır. Enes Batur da bu süreç içerisinde yeni bir şarkı çıkardı. Sen şarkıyı dinledin mi? Nasıl değerlendiriyorsun dinlediysen?

Evet dinledim ve şarkının klibi çok güzel olmuş gerçekten iyi bir hikaye anlatıyor. Enes zaten bildiğim kadarıyla biraz işin o tarafıyla gündeme gelmeyi seven bir insan. İnsanlara hikayelerini anlatmayı ve göz önünde canlandırmayı seviyor. Bence çok takdir edilmesi gereken bir yönü bu Enes'in. Şarkıyı da dinledim, o da gayet güzel zaten Enes, Özkanlar ile birlikte çalışıyor genel olarak şarkılarında. Onlar da kaliteli müzisyenler ve güzel işler çıkarıyorlar.