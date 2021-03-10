10 Mart 2021, Çarşamba
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Seçkin Piriler yıllar sonra ekrana dönüyor

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen , ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Uzun yıllardır ekranlarda yer almayan Piriler, yeni projelerle görüştüğünü ve yakında ekranda olacağını duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Seçkin Piriler yıllar sonra ekrana dönüyor

Seçkin Piriler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Görüştüğü projeler olduğunu söyleyen model, "Uzun bir zamandır setlerden uzağım. Görüştüğüm projelere var. Tam olarak netleşsin sizinle paylaşacağım. İnşallah yakında ekranda olacağım" dedi. Fit haliyle dikkat çeken Piriler, sürekli spor yaparak formunu koruduğunu söyledi.

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