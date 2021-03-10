Seçkin Piriler yıllar sonra ekrana dönüyor

Seçkin Piriler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Görüştüğü projeler olduğunu söyleyen model, "Uzun bir zamandır setlerden uzağım. Görüştüğüm projelere var. Tam olarak netleşsin sizinle paylaşacağım. İnşallah yakında ekranda olacağım" dedi. Fit haliyle dikkat çeken Piriler, sürekli spor yaparak formunu koruduğunu söyledi.