Seçkin Piriler yıllar sonra ekrana dönüyor
Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Seçkin Piriler, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Uzun yıllardır ekranlarda yer almayan Piriler, yeni projelerle görüştüğünü ve yakında ekranda olacağını duyurdu.
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Seçkin Piriler, Nişantaşı City's'de görüntülendi.
Görüştüğü projeler olduğunu söyleyen model, "Uzun bir zamandır setlerden uzağım. Görüştüğüm projelere var. Tam olarak netleşsin sizinle paylaşacağım. İnşallah yakında ekranda olacağım" dedi. Fit haliyle dikkat çeken Piriler, sürekli spor yaparak formunu koruduğunu söyledi.