Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı? Survivor Çağrı yarışmadan ayrılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Hayranları Çağrı Atakan'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağını sorgulamaya devam ediyor. Murat Ceylan ve Çağrı arasında geçen diyaloglarda takip ediliyor. İşte, Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı? Survivor Çağrı yarışmadan ayrılacak mı? İşte alınan karar...

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

İletişim oyunu mücadelesi sırasında gönüllüler takımına Çağrı sert çıkıyor ve özür dilemelerini istiyor. Gerginliğin artmasıyla araya giren Murat Ceylan'a da sinirlenen Çağrı Atakan, Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.

Karar açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Survivor Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Survivor Çağrı Çukur ve Arka Sıradakiler dizisinde oynadı ve dizilerdeki performanslarıyla hatırlanmaktadır. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez "Arka Sıradakiler" dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

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Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

terine hayat verdi.