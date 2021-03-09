Gürbey İleri’den Muhteşem Yüzyıl itirafı: Tecrübesizdim

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

Açıkçası pandemi öncesi yalnız kalmayı pek tercih etmezdim. Kendimle baş başa pek kalmazdım. Ama bu süreç boyunca kendimle baş başa kaldıkça kendimi daha iyi tanıdığımı, önceliklerimi daha net gördüğümü, geçmişte yaptığım hataları daha iyi sorguladığımı fark ettim. Bu farkındalığı görmem açısından benim adıma olumlu geçti diyebilirim.

Bir süredir ekranlarda yoksun. Yeni projeler var mı?

Ağustos sonu gibi 'Avcı' diye bir proje çektik. Pandemiden dolayı vizyona girme tarihi ertelendi. Sinema salonlarının ne zaman açılacağı belli değil. Dijital platforma satılıp satılmayacağı hakkında da bir fikrim yok. Televizyon için de incelediğim birkaç proje var. Netleşince haberiniz olur zaten.