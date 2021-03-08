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Rasim Öztekin'in kızından yeni açıklama: Dualarınıza ihtiyacımız var

Gündüz saatlerinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu 'in sağlık durumuna ilişkin kızı 'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden babası için kan bağış çağrısı yapan usta sanatçının kızı kısa süre sonra "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" ifadeleriyle usta oyuncunun sevenlerine çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Rasim Öztekin'in kızından yeni açıklama: Dualarınıza ihtiyacımız var

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için 0RH(-) kan aranıyor. Kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Öztekin kızı "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.

Kan bağışında bulunmak için 72 saat içinde alkol almamış olmak gerekiyor. Pelin Öztekin'in paylaşımında, erkek olması gereken ve ilaç kullanmayan donörün son bir hafta içinde grip geçirmemiş olması gerektiği de aktarıldı.

"DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Gerekli kan ihtiyacının karşılandığını sosyal medya hesabından duyuran, Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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