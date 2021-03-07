Nişantaşı'nda koronavirüs baskını! Ünlü şarkıcı da ceza yedi
Nişantaşı’nda yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi. Ünlü sanatçı Yaşar İpek’in de içinde bulunduğu yaklaşık 100 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi. 3 aydır dışarıya ilk defa çıktığını söyleyen İpek, "Allah bu pandemiyi inşallah bir an önce başımızdan alsın’’ dedi.
MAGAZİN İHA
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Şişli Nişantaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde ünlü bir restoranın gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Baskın düzenlenen restoranda, 100'e yaklaşık vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe sayarak iç içe yemek yediği görüldü.
Polis ekipleri kısıtlamaya kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası uyguladı.
ÜNLÜ SANATÇI YAŞAR İPEK'TE BASKIN YAPILAN RESTORANDAN ÇIKTI
Polis ekiplerinin kontrolü sonrası mekandan çıkış yapanlardan biri de ünlü sanatçı Yaşar İpek oldu.