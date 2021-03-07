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Görkem Sevindik'in 100 bin TL'lik Serçe'si

Yakışıklı oyuncu , 88 model antika Serçe marka aracıyla 'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte poz veren Sevindik, "Hava güzel. Sahil turu atıyoruz" diyerek yoluna devam etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Görkem Sevindik'in 100 bin TL'lik Serçe'si

Ekranlara dönmeye hazırlanan , 'te görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanında bir kadın bir de erkek arkadaşı vardı.

Trafikte seyir halindeyken flaşların patlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte poz veren Sevindik, "Hava güzel. Sahil turu atıyoruz" diyerek yoluna devam etti.

34 yaşındaki oyuncunun, isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı (GS) aracının değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu iddia edildi.

"BU ARABA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce de klasik aracıyla görüntülenen Görkem Sevindik, AVM girişinde aracını teslim alan valelere, "Benim için çok önemli bu araba, çok dikkatli olursanız sevinirim" diyerek ricada bulunmuştu.

2018 yılında başka bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Herkesin bir tutkusu var. Ben de eski model otomobillere bayılıyorum" şeklinde konuşmuştu.

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