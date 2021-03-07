Görkem Sevindik'in 100 bin TL'lik Serçe'si

"BU ARABA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce de klasik aracıyla görüntülenen Görkem Sevindik, AVM girişinde aracını teslim alan valelere, "Benim için çok önemli bu araba, çok dikkatli olursanız sevinirim" diyerek ricada bulunmuştu.