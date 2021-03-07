Seksenler dizinin Fehmi'si usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi | Sağlık durumu nasıl?
Son dönemde ekrana gelen Seksenler dizisindeki Fehmi karakteriyle diziseverlerin büyük beğenisini kazanan sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Öztekin'in öğle saatlerinde fenalaştığı ve kalbinin durduğu ardından yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldüğü bildirildi.
MAGAZİN DHA
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. 62 yaşındaki sanatçı kalp krizi geçirdi.
Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
"MAZOT ALDIM YOLA DEVAM"
Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti.
Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti:
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'Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.