07 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki evinde yangın çıktı | İlk açıklama geldi

Son dakika haberleri... Ünlü komedyen ’ın Alt Zeren Sokak'taki lüks evinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken Yılmaz, olaya yangın tüpü ile müdahale etti. Ünlü komedyen yangın esnasında evde olduğunu ve yangın çıkış sebebine yönelik açıklamalarda bulundu.

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Son dakika: Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki evinde yangın çıktı | İlk açıklama geldi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

YANGININ NEDENİNE İLİŞKİN CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

Cem Yılmazın evinde yangın çıktı CEM YILMAZ'IN EVİNDE YANGIN ÇIKTI

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