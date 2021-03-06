Sevgilisini darbeden Özer Arkun: Asıl mağdur benim

ASIL MAĞDUR BENİM

Ünlü solist şikayet dilekçesinin sonunda, 'Eski sevgilim olayın üzerinden 62 gün geçmesine rağmen, şantajla istediğini elde edemeyince kendisini darp ettiğim gerekçesiyle şikayetçi oldu. 40 bin lira parayı az bulup, şantaja devam etti. Tehdit, hakaret, şantaj ve birden fazla suça maruz kalan taraf benim ancak ünlü olmam nedeniyle olaya sessiz kaldım. Darp edildikten sonra Burcu ile birlikte Sivas'a ailesinin yanına gidip orada konaklamamızda bir çelişkidir, bana iftira atıp suç uydurmaktadır." diye konuştu. Özer Arkun'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burcu Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.