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EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Oktay Kaynarca açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'sı 'nın beyninde tümör tespit edilmesi üzerine acilen ameliyata alınmıştı. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya için tüm sevenleri ve EDHO oyuncuları, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' diyerek duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Oktay Kaynarca açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rolüne hayat veren usta oyuncu , beynindeki tümör nedeniyle büyük bir ameliyat geçirmişti. Hastalığı nedeniyle diziden de ayrılan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyi verdi.

"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Dizinin başrolü Kaynarca, Toziya'nın durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gelen haberler fena değil.

Biraz yavaş yavaş kendine geldiği doğrultusunda. İnşallah sağlığına kavuşacak. Artık aktörlük hayatına devam edecek inşallah." ifadesinde bulundu.

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