EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme! Oktay Kaynarca açıkladı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi üzerine acilen ameliyata alınmıştı. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya için tüm sevenleri ve EDHO oyuncuları, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' diyerek duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi Oktay Kaynarca verdi.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolüne hayat veren usta oyuncu Sabina Toziya, beynindeki tümör nedeniyle büyük bir ameliyat geçirmişti. Hastalığı nedeniyle diziden de ayrılan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyi Oktay Kaynarca verdi.
"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"
Dizinin başrolü Kaynarca, Toziya'nın durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gelen haberler fena değil.