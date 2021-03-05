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Can Çelebi yine 'kadına şiddet' ile gündemde! 'Seni öldürürüm' diye tehdit etti!

Daha önce sosyetik güzel Ivana Sert'i tartakladığı iddialarıyla gündeme gelen rallici Can Çelebi ile ilgili bir 'kadına şiddet' olayı daha gündeme bomba gibi düştü. Çelebi'nin, güzellik uzmanı olan sevgilisi , mahkemeye giderek şiddet gördüğünü anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Can Çelebi yine 'kadına şiddet' ile gündemde! 'Seni öldürürüm' diye tehdit etti!

'da savcılığa başvuran güzellik uzmanı , 2 yıllık sevgilisi Can Çelebi'den şikâyetçi oldu.

Ünlü rallici Çelebi'nin evinde şiddete maruz kaldığını öne süren Kılıçoğlu, "Can eve girdiğim gibi boynumu sıkıp 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Beni yerde sürükledi" dedi.

"YUMRUK ATTI"

Çelebi de asıl kendisinin şiddete uğradığını belirterek, "Evimin kapısını yumruklayıp küfür etti. Kapıyı zorlayıp girdi, burnuma yumruk attı" diye konuştu.

Karşılıklı suçlamalar üzerine Çelebi'ye 1 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Tedbir süresi bitince genç kadın, rallicinin birlikte işlettikleri güzellik merkezinin kamerasından kendisini izlediğini ve göz hapsinde tutarak psikolojik şiddet uyguladığını iddia edip uzaklaştırmanın uzatılmasını istedi.

Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

Can Çelebi daha önce de eski sevgilisi Ivana Sert'i tartakladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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