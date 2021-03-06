06 Mart 2021, Cumartesi
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Murat Dalkılıç: Kabul etmeme lüksüm yok

Geçtiğimiz günlerde bir otelde konser veren , kalabalık nedeniyle tepki toplamıştı. Dalkılıç, pandemi nedeniyle yasakl olmasına rağmen düzenlenen gecede sahne almasıyla ilgili konuştu. Bebek'te görüntülenen Dalkılıç, gelen tepkilere karşı kendisini savundu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Murat Dalkılıç: Kabul etmeme lüksüm yok

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir otelde verdiği konser, sosyal mesafe ve maske kuralları ile insan sağlığının hiçe sayılmasından dolayı büyük tepki çekmiş ve haberlere konu olmuştu.

"TEPKİYİ BEN ALMADIM"

Bebek'te bir otelden çıkarken görüntülenen Dalkılıç, sosyal mesafesiz konseriyle ilgili sorular üzerine, "Orada tepkiyi ben almadım. Benlik bir şey yok. Otellerde müzik yapılması 20.00 ile 22.00 arasında serbest. Öyle bir iş teklifini kimsenin kabul etmemesi gibi bir lüksü yok" diye yanıt verip, kendini savundu.

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