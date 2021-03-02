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Koronavirüs partisine şok baskın! Sahte basın kartlarıyla yakalandılar

İş adamı , önceki gece Rumelihisarı’nda bulunan villada bir kez daha parti düzenledi. İş ve sanat dünyasından 40 kişinin katıldığı partide, geliş gidişlerde sorun yaşamamaları için davetlilere sahte basın kartlarının dağıtıldığı ortaya çıktı. Polisin baskın düzenlediği partiye katılanlara para cezası kesildi.

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Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Koronavirüs partisine şok baskın! Sahte basın kartlarıyla yakalandılar

Rumelihisarı'nda daha önce de partiler düzenlenen dört katlı villa pandemide adeta kulübe döndü. İş adamı , önceki gece bir kez daha aynı mekanda sosyete ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı 40 kişilik bir parti düzenledi.

SAHTE BASIN KARTLARIYLA YAKALANDILAR

Villanın içindeki havuz kısmı bara dönüştürüldü. Geliş gidişlerde sorun yaşanmaması için davetlilere sahte basın kartlarının dağıtıldığı iddia edilen eğlenceyi polis bastı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Aralarında ile Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo'nun da olduğu davetlilere 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Uğur Güven ve Brezilyalı sevgilisine polis tarafından ceza kesildi.

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