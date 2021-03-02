Koronavirüs partisine şok baskın! Sahte basın kartlarıyla yakalandılar
İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı’nda bulunan villada bir kez daha parti düzenledi. İş ve sanat dünyasından 40 kişinin katıldığı partide, geliş gidişlerde sorun yaşamamaları için davetlilere sahte basın kartlarının dağıtıldığı ortaya çıktı. Polisin baskın düzenlediği partiye katılanlara para cezası kesildi.
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Rumelihisarı'nda daha önce de partiler düzenlenen dört katlı villa pandemide adeta kulübe döndü. İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece bir kez daha aynı mekanda sosyete ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı 40 kişilik bir parti düzenledi.
SAHTE BASIN KARTLARIYLA YAKALANDILAR
Villanın içindeki havuz kısmı bara dönüştürüldü. Geliş gidişlerde sorun yaşanmaması için davetlilere sahte basın kartlarının dağıtıldığı iddia edilen eğlenceyi polis bastı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Aralarında Uğur Güven ile Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo'nun da olduğu davetlilere 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Uğur Güven ve Brezilyalı sevgilisine polis tarafından ceza kesildi.