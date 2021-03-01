İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? İrem Kanan'ın mesleği, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...

İREM KANAN'IN EŞİ SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde doğdu. 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.