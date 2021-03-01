İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? İrem Kanan'ın mesleği, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? İrem Kanan'ın mesleği, Instagram hesabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2020'de gösterdiği başarılı voleybol performansıyla akıllara kazanan İrem Kanan'ın hayatı merak ediliyor. Bu akşam voleybol maçında Acun Ilıcalı'ya eşlik eden İrem Kanan'ın hayatı araştılıyor. İşte, İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? İrem Kanan'ın mesleği, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, aslen Tekirdağ Şarköylü ancak uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir.
İREM KANAN'IN EŞİ SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?
Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde doğdu. 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
Oynadığı diziler
2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba
2009 - Unutulmaz : Melda Güler
2007 - Leylan : Leylan
2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı
2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı
2003 - Alacakaranlık : Melike
2000 - Hanım Ağa
1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman