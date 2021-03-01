Vur patlasın korona oynasın! Ünlü isimler kaçak parti yaptılar
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, bazı sorumsuz vatandaşlar pandemiyi hiçe sayarak kaçak parti yaptı.
MAGAZİN Sabah
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Aralarında Kaan Orkun, Ayşegül Çınar, Rana Büyük, Serkan Aydın, Melis Buse Betkayan, Esra Yurdusev ve Esra Balamir gibi blogger, influencer ve fenomenlerin bulunduğu ekip, Büyükçekmece'deki Alkent Villaları'nda buluştu.
Kalabalık grup, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu sabahın ilk ışıklarına kadar sazlı sözlü parti yaptı.
Kalabalık ekip, parti görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.