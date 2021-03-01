01 Mart 2021, Pazartesi
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Vur patlasın korona oynasın! Ünlü isimler kaçak parti yaptılar

Son dakika haberine göre; salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, bazı sorumsuz vatandaşlar pandemiyi hiçe sayarak kaçak parti yaptı.

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Vur patlasın korona oynasın! Ünlü isimler kaçak parti yaptılar

Aralarında , , , , , ve gibi blogger, influencer ve fenomenlerin bulunduğu ekip, 'deki Alkent Villaları'nda buluştu.

Kalabalık grup, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu sabahın ilk ışıklarına kadar sazlı sözlü parti yaptı.

Kalabalık ekip, parti görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı.

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