Eczane çıkışı görüntülendi! İşte Neslihan Atagül'ün sağlık durumu
'Geçirgen bağırsak sendromu' sebebiyle başrolünde yer aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül Doğulu, önceki gün Zekeriyaköy'de görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili Doğulu, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" şeklinde konuştu.
Zekeriyaköy'de bulunan bir eczane çıkışında yeğenini araca bindirmeye çalışan Neslihan Atagül Doğulu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yabancı bir dergiye kapak olan Doğulu, "Çok teşekkür ederim arkadaşlar, mutluyuz. Pek söylenecek bir şey de yok" dedi.
Bu durumun Türkiye'de bir ilk olduğunun hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki başarılı oyuncu, "Galiba öyle bir şey olmuş" karşılığını verdi.
Sağlık durumuyla ilgili Doğulu, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, daha sonra aracının direksiyonuna geçerek uzaklaştı.
"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"
Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.
Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.
Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları sosyal medyada yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.
Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.