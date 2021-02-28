Eczane çıkışı görüntülendi! İşte Neslihan Atagül'ün sağlık durumu

Zekeriyaköy'de bulunan bir eczane çıkışında yeğenini araca bindirmeye çalışan Neslihan Atagül Doğulu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yabancı bir dergiye kapak olan Doğulu, "Çok teşekkür ederim arkadaşlar, mutluyuz. Pek söylenecek bir şey de yok" dedi.