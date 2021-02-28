28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Eczane çıkışı görüntülendi! İşte Neslihan Atagül'ün sağlık durumu

Eczane çıkışı görüntülendi! İşte Neslihan Atagül'ün sağlık durumu

'' sebebiyle başrolünde yer aldığı diziden ayrılan Doğulu, önceki gün 'de görüntülendi. Sağlık durumuyla ilgili Doğulu, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" şeklinde konuştu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.02.2021
ABONE OL
Eczane çıkışı görüntülendi! İşte Neslihan Atagül'ün sağlık durumu

'de bulunan bir eczane çıkışında yeğenini araca bindirmeye çalışan Doğulu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yabancı bir dergiye kapak olan Doğulu, "Çok teşekkür ederim arkadaşlar, mutluyuz. Pek söylenecek bir şey de yok" dedi.

Bu durumun 'de bir ilk olduğunun hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki başarılı oyuncu, "Galiba öyle bir şey olmuş" karşılığını verdi.

Sağlık durumuyla ilgili Doğulu, "Artık daha iyiyim tabii. Dinleniyorum, kendimi çok yormayacak şeyler yapıyorum. Ama daha iyiyim" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, daha sonra aracının direksiyonuna geçerek uzaklaştı.

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Rol aldığı diziye veda eden oyuncu, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.

Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde eşi 'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları sosyal medyada yayınlamıştı. Ünlü oyuncunun gönderisi, ", eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda meydana gelmektedir.

Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA