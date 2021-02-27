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Oyuncu Selen Seyven hapis şoku! Polislere küfür yağdırdı

Oyuncu Katırcıoğlu ile bir arkadaşı hakkında polis memuruna hakaretten dava açıldı. Şişli’de denetim yapan polis memurlarına küfür ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanacak olan oyuncunun 2.5 yıla kadar hapsi istendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.02.2021
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Oyuncu Selen Seyven hapis şoku! Polislere küfür yağdırdı

Oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. Şişli Sıraselviler Caddesi'nde polis denetimi olduğu için trafik yavaş ilerliyordu.

RÜŞVETÇİLER DEYİP KÜFÜR ETTİ

Takside bulunan Serkan Özcan, iddiaya göre araç içerisinden başını çıkartarak polis memurlarına hitaben "Şerefsizler" diyerek hakaret etti. Selen Seyven de polislere yönelik "Onun bunun g..... yalayın, rüşvetçiler sizi" diyerek küfür etti.

HAPİS İSTEMİ

Polis memurları, olayla ilgili tutanak tutarak, ikiliyi polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan iki arkadaş, suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, Selen ve arkadaşının savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek iddianame düzenledi.

İki arkadaşın birden fazla görevli memura karşı zincirleme şekilde hakaret ettikleri belirtilerek dava açıldı. Seyven ve arkadaşı 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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