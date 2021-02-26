Tarihi Atlas Sineması yeniden açılıyor! Yeşilçam yıldızlarından büyük destek
Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi yeniden sanatseverlerle buluşacak. Kültür Bakanlığı tarafından iki yıldır restore edilen sinemanın açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Yeşilçam hatıralarıyla dolu sinemanın yeniden açılması sanatçılar tarafından da sevinçle karşılandı. Günaydın yazarı Tuba Kalçık, Yeşilçam’ın yıldız oyuncuları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Serdar Gökhan ve ünlü yönetmen Erden Kıral, hatıralarla dolu bu sembol mekanın yeniden açılması üzerine konuştu. Usta oyuncular nedeniyle projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ediz Hun, “Sanata yapılan her destek ülkelerin kalkınmalarına olumlu katkı sağlar. Emeği geçenleri saygı ve minnetle kutluyorum” dedi.
İşte Tuba Kalçık'ın yazısı;
Tarihi Atlas Sineması yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Kültür Bakanlığı tarafından iki yıldır restore edilen sinemanın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
İçinde sinemamızın zengin tarihini yansıtan müzenin de bulunduğu Atlas Sineması'nın yeniden açılacak olması sanatımız adına çok sevindirici.
Bu vesileyle Yeşilçam'ın birbirinden kıymetli sanatçılarına Atlas Sineması'nın kendileri için önemini ve yeniden açılmasının onlara neler hissettirdiği soruldu. İşte Yeşilçam'ın usta isimlerinden projeye destek...
'PROJEDE EMEĞİ GEÇEN HERKESİ ALKIŞLIYORUM'
Sinemamızın sultanı Türkan Şoray, Atlas Sineması'nın bir sinema müzesine dönüştürülmesi fikrini ilk duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını ve desteklediğini belirtti.
"Yeşilçam, bizi biz yapan değerlerimizin altının çizildiği bir dönemdi, sinemamızda çok özel bir yeri vardır" diyen Şoray, Yeşilçam'a dair anıların yer aldığı bir müzeye kavuşmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve bu projede emeği geçen herkesi alkışladığını belirtti.
SERDAR GÖKHAN 'ORADA ANILARIM VARDI ÇOK MUTLU OLDUM'
Usta sanatçı Serdar Gökhan, Atlas Sineması'nın ayakta kalan en önemli tarihi sinemamız olduğunu belirtti. "Atlas Sineması'nda çok anım var, gençlik filmlerimin birçok galası orada yapılmıştı" diyen Gökhan, sinemanın restore edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Devletimizin sanatına sahip çıkmasının önemli olduğunu belirten Gökhan, "Bu projeyi hayata geçirenlerden Allah razı olsun, daha önce kimse Atlas Sineması için bir şey yapmamıştı" dedi. Sanatçı, sinemamıza önem verildiğini gösteren çalışmayı hayata geçirenlere de minnettar olduğunu dile getirdi.
HÜLYA KOÇYİĞİT 'SİNEMA MÜZESİNİN HAYALİNİ UZUN SÜREDİR KURUYORDUM'
Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Sinema müzesinin hayalini çok uzun zamandır kuruyordum. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi beni çok mutlu etti. Türk sinemasının canlı tutulması için de çok önemli bir çalışma" diye konuştu.
Atlas Sineması'nın kendi kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu, birçok filminin galasının orada yapıldığını dile getiren sanatçı; "Bizim sinemamızda tarihi bir yere sahip olan Atlas Sineması için yapılan bu çalışmayı yürekten destekliyorum" diye konuştu.
EDİZ HUN 'SANATA YAPILAN HER DESTEK ÜLKELERİN KALKINMASINI SAĞLAR'
Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden biri olan Ediz Hun, Atlas Sineması'nın yeniden hayata kazandırılmasını çok olumlu bulduğunu belirtti. Açılışa kendisinin de katılacağını söyleyen ünlü sanatçı, "Sanata yapılan her destek ve yatırım, ülkelerin kalkınmalarında büyük ehemmiyet arz eder" dedi.
"1. Dünya Savaşı'nın başlamasından üç gün sonra Fuat Uzkınay tarafından çekilen 'Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı' filmiyle başlayan Türk Sinema Tarihi, eşsiz filmleriyle destanlar yazmıştır" diyen Hun, bu müzenin oluşmasında emeği geçenleri saygı ve minnetle kutladığını belirtti.
ERDEN KIRAL 'SİNEMAMIZ ADINA BÜYÜK BİR HİZMET'
Sinemamızın usta yönetmeni Erden Kıral, "Atlas Sineması'nda biriktirdiğim çok anım var, en sevdiğim filmleri ilk defa orada izlemiştim" dedi. Atlas Sineması'nın yeniden açılacak olmasının sinemamız adına büyük bir hizmet olduğunu söyleyen Kıral, "Kültür Bakanlığı'nı bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum, sinemamıza sahip çıktılar" diye konuştu.