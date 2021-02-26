Ünlü sosyete doktoru Banu Çiftçi'ye 500 bin liralık arkadaş şantajı!
Son dakika haberine göre; Ünlülerin jinekoloğu Banu Çiftçi’nin uzun yıllardır dost olduğu Mehmet G. ile arası açıldı. Sosyetik jinekolog Banu Çiftçi, eski dostu olan Mehmet G.’nin şantajına maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Ünlü jinekolog Banu Çiftçi, uzun yıllardır dost olduğu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiği arkadaşının şantajına maruz kaldı. Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi.
Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi. Çiftçi'ye gelen mesajda, '"Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin lirayı dernek hesabına bağış yap, konu kapansın. Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti" yazıyordu.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Tehdit ve şantaj içerikli mesajlar karşısında şoke olan genç doktor, arkadaşı Mehmet G., hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma kapsamında Mehmet G.'nin ifadesine başvurdu. Genç adam verdiği ifadesinde söz konusu mesajları kendisinin gönderdiğini ancak bir anlık sinir ile yaptığını beyan edip suçlamayı kabul etti.
5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık, Mehmet G.'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini beyan ederek 'şantaj' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.