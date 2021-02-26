Ünlü sosyete doktoru Banu Çiftçi'ye 500 bin liralık arkadaş şantajı!

Banu Çiftçi ile Mehmet G., uzun yıllardır arkadaşlık yapıyordu, ancak aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimi kestiler. Mehmet G., ünlü jinekoloğa bir mesaj gönderdi. Çiftçi'ye gelen mesajda, '"Dernek başkanıyla konuştum, kendisi şu an yanımda bulunuyor. 500 bin lirayı dernek hesabına bağış yap, konu kapansın. Yoksa kirli çamaşırlarını ortaya saçıp seni sokağa çıkamaz duruma getirmezsem en büyük o...p. ç....m. Üzgünüm yol bitti" yazıyordu.