Cemal Can Canseven'den hayranlarına sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı

Survivor 2020'de şampiyonluk koltuğuna oturmasının ardından İşte Benim Masalım dizisi ile izleyici karşısına çıkan Cemal Can Canseven, koronavirüsü atlattıktan sonra bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

"VİRÜS BENİ ÇOK ETKİLEMEDİ"

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Canseven, yaptırdığı iki koronavirüs testinin de negatif çıktığını söyledi. Sağlığına kavuşur kavuşmaz kendisini spor salonuna atan genç oyuncu, "İki defa bir gün arayla test yaptırdım, ikisi de negatif çıktı. Beni çok etkilemedi, kolay atlattım sayılır. Evde durmak da iyi geldi açıkçası, kendime vakit ayırabildim. Evdeyken kitap okudum, film izledim ve sporumu yaptım. Kendimle sosyalleştim diyebilirim." diye konuştu.