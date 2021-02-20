Sosyeteyi karıştıran bornoz davasında şok şuçlama: ‘Para koparmak için kurgu yapıyor’

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de savcılığa başvurarak "Eşim beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" iddiasında bulundu.

Sosyeteyi sarsan bu haberin ardından Günaydın, Adli Tıp Kurumu raporu, Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlık raporu, savcılık kararı ve Can Atay'ın ifadesine ulaştı.

'DAHA FAZLA TAZMİNAT İÇİN YAPTI'

Yapılan kriminal incelemelerde Polen Atay'ın vücudunda darp izine rastlanmadığı, savcılığın da yeterli delile ulaşamadığı görüldü. Bu arada Can Atay ifadesinde; eşinin boşanma davasından daha fazla tazminat almak maksadıyla kurgu yolunu seçtiğini, eşinin intihara teşebbüş ettiğini, kendisinin 112'yi arayıp ambulans istediğini, ona suni teneffüs yaptığını belirtti.

Polen Atay, 'Kocam beni dövdü. Bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı' iddiasında bulunurken resmi raporlar iddiaları çürüttü.

İŞTE RESMİ RAPORLAR:

1- Kriminal incelemeye göre; bornoz ipinin üzerinden alınan örneklerde erkek dna'sına rastlanmadı

2- Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre; darp izi yok, boğazda elle sarılma emaresine de rastlanmadı

3- Savcılık; İddialar dışında kamu davası açılmasını gerektiren şüpheye ve inandırıcı delile rastlanmadı