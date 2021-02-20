Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu: Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Ersoy "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" ifadelerini kullandı.
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu. Ersoy, aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
68 yaşında olan Bülent Ersoy, aşı olurken çekildiği fotoğrafına "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" notunu düştü.