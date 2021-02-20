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Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu: Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Ünlü sanatçı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşısı olduğunu duyurdu. Ersoy "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu: Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu. Ersoy, aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

68 yaşında olan Bülent Ersoy, aşı olurken çekildiği fotoğrafına "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" notunu düştü.

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