Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Türk müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Acı haberi usta sanatçının danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından duyurdu.
Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Diva lakaplı usta sanatçı Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, "Diva'mızın annesini kaybetti. Acımız çok büyük" paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.
NECLA POYRAZ KİMDİR?
9 Haziran 1952 yılında dünyaya gelen Ersoy, İstanbul doğumludur. Güçlü sesi ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği Sanatçısıdır ve sahnelerin Diva'sıdır.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;
Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent'in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00'de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.
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