Aşı olduğu videoya gelen yorum sinirlendirdi! Nilüfer'den sosyal medyayı sallayan yanıt

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili Türkiye attığı adımlarla salgına karşı büyük başarılar elde etti. Çin'den gelen SinoVac aşısıyla beraber 6 milyondan fazla vatandaş aşılandı.

Öte yandan aşı olan ünlü isimler de o anları sosyal medyadan paylaşmayı unutmuyor. Son olarak 65 yaşındaki ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüs aşısı oldu.