Aşı olduğu videoya gelen yorum sinirlendirdi! Nilüfer'den sosyal medyayı sallayan yanıt
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında kitlesel aşılama dönemine geçmiş, başarısı ise dünya gündeminde oldukça ses getirmişti. Kademeli olarak ilerleyen aşı takviminde sırası gelen 65 yaşındaki ünlü sanatçı Nilüfer de bir video paylaşarak, aşı olduğunu duyurdu. Ancak Nilüfer'in bu videosuna gelen bir yorum sanatçıyı çok sinirlendirdi. İşte o yorum ve Nilüfer'in yanıtı...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili Türkiye attığı adımlarla salgına karşı büyük başarılar elde etti. Çin'den gelen SinoVac aşısıyla beraber 6 milyondan fazla vatandaş aşılandı.
Öte yandan aşı olan ünlü isimler de o anları sosyal medyadan paylaşmayı unutmuyor. Son olarak 65 yaşındaki ünlü sanatçı Nilüfer, koronavirüs aşısı oldu.
Hastaneden video paylaşan Nilüfer'e bir takipçisinden gelen yorum, sosyal medyayı salladı.
"AŞILAR SOL KOLDAN"
Bir takipçisi, "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" deyip gülen emoji ifadeleri koydu.
NİLÜFER'DEN YANIT GECİKMEDİ
Yoruma çok sinirlenen Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?" ifadelerini kullandı.