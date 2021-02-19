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Aşı olduğu videoya gelen yorum sinirlendirdi! Nilüfer'den sosyal medyayı sallayan yanıt

koronavirüsle mücadele kapsamında kitlesel aşılama dönemine geçmiş, başarısı ise dünya gündeminde oldukça ses getirmişti. Kademeli olarak ilerleyen aşı takviminde sırası gelen 65 yaşındaki ünlü sanatçı de bir video paylaşarak, aşı olduğunu duyurdu. Ancak Nilüfer'in bu videosuna gelen bir yorum sanatçıyı çok sinirlendirdi. İşte o yorum ve Nilüfer'in yanıtı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Aşı olduğu videoya gelen yorum sinirlendirdi! Nilüfer'den sosyal medyayı sallayan yanıt

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili attığı adımlarla salgına karşı büyük başarılar elde etti. Çin'den gelen SinoVac aşısıyla beraber 6 milyondan fazla vatandaş aşılandı.

Öte yandan aşı olan ünlü isimler de o anları sosyal medyadan paylaşmayı unutmuyor. Son olarak 65 yaşındaki ünlü sanatçı , koronavirüs aşısı oldu.

Hastaneden video paylaşan Nilüfer'e bir takipçisinden gelen yorum, sosyal medyayı salladı.

"AŞILAR SOL KOLDAN"

Bir takipçisi, "Bu değil. Aşılar sol koldan . Bu ne şimdi?" deyip gülen emoji ifadeleri koydu.

NİLÜFER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Yoruma çok sinirlenen Nilüfer, "Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş di mi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.

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