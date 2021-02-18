Sosyal medya fenomeni Yeliz Korkmaz’dan Hande Erçel itirafı!

YAKIŞTIRMALARDAN GELECEK PRİME İHTİYACIM YOK!

Geçtiğimiz günlerde TikTok shipleri ile ilgili bir yakınman oldu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Dile getirmek istediğin şeyler var mı?

Benim için bu ship kavramı biraz argo kaçıyor o yüzden yakıştırma muhabbetleri diyeyim. Gereksiz desem çok mu klasiğe kaçar bilmiyorum ama ben sadece yaptığım işlerle ve başarılarımla gündeme gelmek istiyorum çünkü benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. İnsanların özel hayatımı bu kadar kurcalamak istemesi bana çok saçma geliyor. Arkadaşlarımla yakıştırılıyor olmam durumunu ve sürekli hadi siz sevgili olun, beraber olun denmesini absürd buluyorum. Bu yüzden en sonunda çıkıştım ve yeter artık dedim. Yakıştırmadan gelecek prime ihtiyacım yok!

Birlikte shiplendiğin Özgün Görkemin de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Onun yorumlarıyla ilgili söylemek istediklerin var mı? Bazı şeyler biraz yanlış anlaşılmış olabilir mi sence?

Evet, biraz öyle. Ben ona arkadaş olduğumuzu yansıtmasını söylemiştim. Özgünü de biraz ben yönlendirdim aslında. Yayın yaparken ki konuşmalarından dolayı insanlar benim onu üzdüğümü düşünmüş ama kendisini yanlış yansıtmış olabilir çünkü biz sadece arkadaşız onunla. Aramızda konuştuk ve hallettik.