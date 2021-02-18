Kardeşlerimin yıldızı Ahu Yağtu: “Suzan’ın izleyici ile buluşması için sabırsızlanıyorum”

"İzleyicinin hikâyesini öğrendikçe anlayacağı, çoğu zaman yaptıklarına hak vereceği, bazen hiç umulmadık durumlar yaratabilen bir kadın."

Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Suzan karakteri ile yolunun kesişmesini ise güzel oyuncu şöyle anlatıyor; "Esasında Suzan karakteriyle Eylül'de tanıştık. Aralık sonu gibi çekimlere başladık. İnanın sete çıkmak için 3 ay bekledim. Bu bekleyiş heyecanımı fazlasıyla tırmandırdı. İlk andan beri beni yakalayan bir karakter oldu; o zamandan beri de bu karakterin doğması için sabırsızlanıyordum. Bakalım izleyici Suzan'la buluşunca neler hissedecek?"