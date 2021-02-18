18 Şubat 2021, Perşembe
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Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

Ünlü manken , Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığa yakalandığı dönem çektirdiği fotoğrafı paylaşan model, “Elimde sopam, evde kovaladığım bir zaman diliminden. Salgının kucağına düştüm. Bu karedeki Deniz, beş günlük hastaymış” diye yazdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.02.2021
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Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

Deniz Akkaya, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Akkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elimde sopam evde Covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hastaymış. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz."

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