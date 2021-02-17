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Necdet Rüştü Efe’nin kızı Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatıses'e tazminat davası!

Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe’nin kızı , ile şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı. Nisan Dengiz, babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı eserin Tatlıses’in 'Yağmurla Gelen Kadın' albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Necdet Rüştü Efe’nin kızı Şirin Nisan Dengiz'den İbrahim Tatıses'e tazminat davası!

Şair Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şiran Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses'e tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Necdet Rüştü Efe'nin kızı Şirin Nisan Dengiz, babasına ait 'Batan Gün Kana Benziyor' adlı eserin Tatlıses'in 'Yağmurla Gelen Kadın' albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde; "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır. Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir" denildi.

Dengiz'in avukatı, "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" diye konuştu.

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