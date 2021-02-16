Ünlü oyuncu Özge Özder'i taciz eden kişi yakalandı!

Ünlü oyuncu Özge Özder'in tacize uğradığı ortaya çıkarken konuyla ilgili adli takip ve incelemeler sonucu tacizcinin kimliği belirlendi. Buna göre güzel oyuncuya tacizde bulunan kişinin 28 yaşında olan Taha K. isimli bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Saldırısının nedeni sorulan Taha K. verdiği son dakika ifadesinde bakın neler söyledi.