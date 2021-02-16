Ünlü oyuncu Özge Özder'i taciz eden kişi yakalandı!
Son dakika haberine göre; Oyuncu Özge Özder’i sosyal medyada taciz eden kişinin kimliği tespit edildi. 28 yaşındaki Taha K.'nın oyuncuyu taciz ettiği belirlendi. İfadesi alınan tacizci Taha K. ünlü oyuncu Özge Özder için "Kendisini şahsen tanımıyorum, ünlü olduğu için takip ediyorum" dedi.
Ünlü oyuncu Özge Özder'in tacize uğradığı ortaya çıkarken konuyla ilgili adli takip ve incelemeler sonucu tacizcinin kimliği belirlendi. Buna göre güzel oyuncuya tacizde bulunan kişinin 28 yaşında olan Taha K. isimli bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Saldırısının nedeni sorulan Taha K. verdiği son dakika ifadesinde bakın neler söyledi.
'HUZURSUZ OLDUM' DEDİ
Özge Özder'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda genç oyuncuya yönelik taciz içerikli sözler yazıyordu. Özder, gelen mesaj nedeniyle kendisini huzursuz hissettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yürütülen soruşturmada, mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K. isimli şahıstan geldiği tespit edildi.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Taha K., ifadesinde Özge Özder'i şahsen tanmadığını, ünlü olduğu için takip ettiğini belirtti. Genç adam, bu hesabı çok kullanmadığını, bir süre önce ele geçirildiğinden şüphelendiğini belirterek suçlamayı reddetti.
Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilen Taha K. hakkında, 'Cinsel taciz' suçundan dava açtı. Tacizcinin 2 yıla kadar hapsi isteniyor.