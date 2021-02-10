Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey tarihte nasıl, kaç yaşında öldü?
Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Bamsı Bey'in sırtından bıçaklandığı görülüyor. Hal böyle olunca dizinin takipçileri Bamsı Bey'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Karaktere hayat veren Nurettin Sönmez'in dizideki akıbeti ise yakından takip ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey tarihte nasıl, kaç yaşında öldü?
Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle ATV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Bamsı Bey'in düşmanları tarafından yaralandığı gözleniyor. Hal böyle olunca, hayranları Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey tarihte nasıl, kaç yaşında öldü?
KURULUŞ OSMAN BAMSI ÖLECEK Mİ? NURETTİN SÖNMEZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Kuruluş Osman'ın 10 Şubat tarihli bölümünde Bamsı Bey tuzağa düşürülüyor ve sırtından hançerleniyor. Ağır darbe alan Bamsı Bey'in yaşayıp yaşamayacağı ilerleyen bölümlerde netleşecek.
BAMSI BEY KARAKTERİ HAKKINDA
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir.
İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.
2019 Kuruluş Osman Bamsı Beyrek
2014 Diriliş:Ertuğrul Bamsı Beyrek
2013 Tatar Ramazan Ulvi
2013 Osmanlı'da Derin Devlet Gaddar Ali
2012 Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali
2011 Mavi Kelebekler