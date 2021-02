Nursema Altuntaş: Dünyaca ünlü yıldızlarla çalışıyorum

Dünyaca ünlü isimler ile sponsorluk anlaşmaları bulunduğunu vurgulayan Nursema Altuntaş, Türkiye'de sanat videolarının yeterince izlenmediğini de belirterek, "Dünyaca ünlü yabancı şarkıcılar ile gerektiğinde işbirliği yapıyorum. Benim sanat videolarıma, sanatsal içeriklerime sponsor oluyorlar. Justin Bieber, Marshmello, BTS, Tyga, Sia, Jason Derulo, Bebe Rexha gibi pek çok sanatçı videolarımın işbirliği sponsoru oldular. Billie Eilish bunun başlangıcı oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

2020 yılında ilk dizi tecrübesini yaşayan ve ilerleyen dönemlerde fırsat bulursa oyunculuk eğitimi almayı da düşündüğünü söyleyen fenomen Nursema Altuntaş, "Daha önce reklamlarda rol aldım ama dizide rol almamıştım ilk oldu. Çok keyifliydi ve oyunculuğu gerçekten sevdim. Orada Miray Daner ile tanıştım ve TikTok videosu çektik çok eğlendik. Hazırlanırken çok rahattım ama set ortamı bambaşkaydı, çok heyecan yarattı bende. Kendi sahnemde çok heyecanlandım ve rolüm kendimdi! Nursema olarak Nursema'yı canlandırdım ve bu benim için hem çok garip hem de gurur verici bir histi. Oyunculukla devam etmem ile ilgili biraz motivasyon oluşturdu bu tecrübe bende açıkçası. Oyunculuğa sıcak bakıyorum ama aynı zamanda bir içerik üreticisiyim ve ikisini aynı anda nasıl yürüteceğimi bilmiyorum." dedi.

İşte global içerik üreticisi Nursema Altuntaş röportajının detayları...

Neler yapıyorsun nasıl gidiyor?

İyi gidiyor, sizin de bildiğiniz gibi TikTok üzerine yoğunlaştım, sürekli çizim videoları çekiyorum hayatım sanatla geçiyor diyebilirim.

Sürekli sanatla uğraşıyor olman özellikle günümüz için çok değerli ve kıymetli bir şey.

Hem çok keyifli, hem de sevdiğiniz bir şeyi iş olarak yapmanız daha da keyifli. Saatleriniz onunla geçse bile çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz ve bu çok kıymetli bir şey.

Çizim videolarınla genel TikTok içerikleri algısının dışında bir iş yapıyorsun ve hem eğitici hem de eğlenceli videolar hazırlıyorsun. Yaptığın işi daha çok büyütmek için çabaların var mı?

Ben her zaman bir önceki günümden daha iyi neler yapabilirim diye düşünüp buna göre planlı yaşayan biriyim. İleride çizimle ve boyamayla ilgili bir projem var ama bunu şu an paylaşamam sürpriz olmasını istiyorum çünkü çok yeni. Eğer olursa çok mutlu olacağım çünkü bitince çok güzel olacak fakat biraz zaman alacak gibi görünüyor.

TikTok'u senin kullandığın gibi kullanıp fenomen olan çok fazla kişi yok, özellikle Türkiye'de. Sence neden ağırlıklı olarak şarkı playbackleri, dans ve ağır çekim videoları çeken fenomenlerin bu kadar geniş kitleleri var?

Çünkü en çok bunlar izleniyor ama dansı bunlardan ayrı tutuyorum çünkü o da bir yetenek ve izlenmeye değer. Ama ağır çekim videoların ve şarkı playbacklerinin galiba insanlar üzerinde ağır bir hipnoz etkisi var. O videolarda bir neden, sonuç ya da varılmak istenen bir amaç yok bence. Kişi de izlerken en başından itibaren bunun farkında ama yine de sonuna kadar izliyor.

Aslında çok fazla üzerine düşünmeden izlediğin ve tükettiğin kafa dağıtacak içerikler gibi diyorsun.

Evet, belki de çoğu insan için rahatlatıcı videolardır.

GLOBAL BİR KİTLEYE SAHİBİM

Aldığın eleştiriler ne üzerine oluyor genelde?

En çok; Türk müsün? Türk isen neden Türkçe yazmıyorsun gibi yorumlar alıyorum. Ama benim kitlem uluslararası ve en fazla takipçim globalde var. Evrensel dil de İngilizce olduğu için bence benim açıklamalarımı İngilizce yazmamdan daha doğal bir şey yok. Diğer insanlar gibi en çok takipçim Türkiye'den olsaydı tabi ki ben de Türkçe yazardım. Ama herkesin anladığı bir şey yapmaya çalıştığım için İngilizce yazmam çok doğal.

Global'de Türkiye'ye göre daha mı çok takip ediliyorsun yani böyle diyebilir miyiz?

Evet. Kitlem ağırlıklı olarak yabancı, Türk takipçilerim de var ama yabancılar kadar değil.

Türkiye'deki sanat algısını nasıl buluyorsun? Sence nasıl bir sanat anlayışı var bizim ülkemizde?

Sosyal medya üzerinden konuşmam gerekirse geri planda kaldığını düşünüyorum maalesef çünkü Türkiye'de sanat videoları izlenmiyor. Çok garip bir şey yapmalısın ki insanların dikkatini çekebilesin. Ama yabancılar öyle değil, hepsini izliyor ve çok güzel geri dönüşler yapıyorlar bana. Türkler benim sanatsal içerikli videolarımı izlemedikleri için yabancılardan gördüğüm ilgiyi onlardan görmüyorum. Ben Amerika'da, Brezilya'da, Filipinler'de, dünyanın bir ucunda ünlü olduğum kadar ülkemde değilim ve bu üzücü bir durum. Türkiye'deki sanat anlayışını da açıklayan bir durum olduğunu düşünüyorum.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİM

Yurtdışından teklif alıyor musun hiç yaptığın iş ile alakalı?

Evet, birçok ajans benimle iletişime geçiyor bununla ilgili olarak ve bende olumlu olduğu takdirde geri dönüş yapıyorum mutlaka.

Ne tarz teklifler alıyorsun daha çok? Kafana yatırdığın, bu da olabilir diye düşündüğün seni çeken durumlar oluyor mu?

Dünyaca ünlü yabancı şarkıcılar ile gerektiğinde işbirliği yapıyorum.

Billie Eilish onu çizdiğin bir videoyu görüp beğenmişti ve sen de bunu çekip paylaşmıştın. Bu tarz global bir etkileşim yaratabilmek nasıl bir duyguydu senin için? Dünya çapında tanınan başka sanatçılarla da bu tarz etkileşimlerin var mı?

Billie Eilish en sevdiğim şarkıcılardan biridir ve onun videomu görüp izlemesi, beğenmesi bana yaptığım işin ne kadar önemli olduğunu ve ne boyutlara ulaşabileceğimi, bunun mümkün olduğunu gösterdi. Dünya çapında tanınmış pek çok isimle etkileşime girdim; Justin Bieber, Marshmello, BTS, Tyga, Sia, Harry Styles, Jason Derulo, Bebe Rexha ve daha sayamayacağım kadar çok isimle işbirliği içerisine girdim. Billie Eilish bunun başlangıcı oldu diyebilirim.

Belki ileride bu isimlerle birebir tanışma şansı da elde edebilirsin.

Umarım! Benim sanat videolarıma, sanatsal içeriklerime sponsor oluyorlar. Justin Bieber, Marshmello, BTS, Tyga, Sia, Jason Derulo, Bebe Rexha gibi pek çok sanatçı videolarımın işbirliği sponsoru oldular.

Bu inanılmaz bir başarı! Globalde sanatını bu şekilde icra ederek Türkiye'yi de temsil etmiş oluyorsun.

Evet, aslında bunların ciddi bir haber değeri olmalı. Çok önemli şarkıcılar benim sanat videolarıma sponsor oluyorlar. Bunun değerini şu an göremiyorum diyebilirim.

Tek başına mı kuruyorsun bu iletişimi yoksa birlikte çalıştığın bir ekibin, sana destek olan kişiler var mı?

Benim bir ekibim yok, tek başıma yapıyorum her şeyi.

Tek kişilik dev kadroyum diyorsun yani.

Evet! Şu an hepsine yetişebiliyorum, beni meşgul tutuyor ve meşgul olmayı da seviyorum. Şu an her şeye kendim yetişiyorum ama ileride ne olur bilmiyorum.

Yetişemediğin durumlar oluyor mu?

Bazen oluyor ama bir noktadan sonra tekrar çözümleyebiliyorum, dinlenip tekrar devam edebiliyorum. Çünkü bu işle ve sanatla meşgul olmayı çok seviyorum.

TUĞBARONES'İ BAŞARILI BULUYORUM

Takip ettiğin ya da beğendiğin fenomenler var mı?

Yabancılarda Charlie, Addison, Bella gibi isimlerin hayranıyım gerçekten çok başarılılar. Türkiye'de Tuğba Güvenir'i (tuğbarones) başarılı buluyorum. Çünkü ciddi bir emek var ortada ve çok güzel makyajlar yapıyor, ben de onu izlemeye bayılıyorum. Sanatın icraat kısmında yer almayı daha çok seviyorum. Kaos ve tartışma ortamlarından kendimi mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyorum. Genel olarak kendi kendime bir şeyler yapıyorum ve böyle de mutluyum.

İşini konuşturuyor olman çok kıymetli ve değerli. Bu çevreden edindiğin TikTok fenomeni arkadaşın var mı? Diyaloğunun olduğu ya da görüştüğün birileri var mı?

Şule ve Tuğba var onlar ile sıkıyım onlar dışında başka yok Türklerden. Ama yabancılardan TikTok'ta sanat içerikleri üreten, benim yaptığım işi yapan ve en çok izlenenlerin hepsi arkadaşım hatta WhatsApp grubumuz bile var.

Türkiye'de TikTok fenomenleri arasında bir WhatsApp grubuna dahil değilsin sanırım o zaman.

Var mı öyle gruplar ondan bile emin değilim, haberim yok. Biz o global grupta fikir alışverişi yapıyoruz aramızda ve çok keyifli oluyor.

KAOSTAN UZAK DURUYORUM

Sosyal medyada atıştığın ya da polemiğe girdiğin insanlar oldu mu? Ya da sana laf atanlar, bulaşanlar oldu mu?

Arkamdan konuşanlar var mıdır bilmiyorum ama polemiğe girdiğim kimse olmadı. Ben çok ayrı yaşıyorum oralardan. Sadece işime odaklanıyorum ve kaosla falan ilgilenmiyorum. Ben eğlenmek ve eğlendirmek için giriyorum bu platforma, bunun dışında başka bir amacım yok.

Çizimlerini ve işlerini aktif olarak paylaştığın bir instagram hesabın var ama bunun yanında bir de kişisel kullandığın bir hesabın var fakat çok aktif kullanmıyor gibisin. Özel bir nedeni var mı bunun? Çok üzerine de düşmüyor gibisin.

Ben o hesabı unuttum bile, siz aklıma getirdiniz şu an! Çok önceden açmıştım ve aktif kullanmayı galiba düşünmüyorum. Ben her zaman çizi hesabımın ayrı, kişisel fotoğraflarımı paylaştığım hesabımın ayrı olmasını istiyordum ama sonra bu iki hesabı yönetme ile uğraşmak yerine tek bir hesapta kalmanın benim için daha sürdürülebilir olduğunu fark ettim, bu yüzden de diğerinde aktif değilim.

Özel hayatın sosyal medyada çok kalıcı olsun istemiyorsun o zaman anladığım kadarıyla.

Aslında hikayeme attıklarımın hepsini post olarak ta paylaşabilirim ama bu özellikle dikkat ettiğim bir durum değil. Bugün çizim videosu paylaşırım, yarın kendimi paylaşırım, böyle spontane gelişebilir.

Çizimle ve sanatla uğraşmadığın zamanlarda neler yapıyorsun? Daha doğrusu böyle bir zamanın var mı?

Sanatla uğraşmadığım zamanlar benim için genelde mola zamanı oluyor. Ben bu zamanı mümkün olduğunca temiz hava alarak değerlendirmeye çalışıyorum. Yürüyüş yapıyorum, scooter'ım var onu kullanıyorum, kalabalık olmayan yeşil bir alanda oturuyorum. Eğer dışarı çıkmayacaksam da çayımı kahvemi alıp balkona çıkıyorum.

Scooter'dan düştün mü hiç?

Evet, çok kötü düştüm! Resmen yere yapıştım ama benim dikkatsizliğimdi. Yeni almıştım ve nasıl hakim olacağımı tam bilmiyordum. Kulaklıkla müzik dinlerken biri yere düştü ve almaya kalktım. O sırada direksiyonu bırakmışım ve ben bir yere gittim scooter bir yere gittim ve yere kapaklandım çok kötü bir andı benim için. Çok acı bir tecrübe oldu benim için o yüzden o günden beri direksiyona yapışık gidiyorum. Canım çok yandı ve morarmalar da olmuştu ama krem süre süre geçirdim.

OKULUMU YARIDA BIRAKTIM

Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı?

Güzel sanatlar fakültesinde okurken yarıda bıraktım. Aslında tam istediğim yerdeydim ama benim bölümüm çok maliyetliydi. Her gün malzeme almak zorundaydım, okulumun ve yurdumun arası çok uzaktı, dersler ağırdı ve bunlar beni biraz fazla yorduğu için bıraktım. Hala okuluma devam edebilirim, gidip bitirebilirim ama ben tercihen devam etmiyorum çünkü o okuldan bundan sonrasında işime yarayacak her şeyi aldığımı düşünüyorum. Sonrasında zaten hayatıma TikTok girdi ve güzel sanatlar fakültesinde okuyan normal bir öğrenciden uluslararası tanınan bir içerik üreticisine dönüştüm, bununla da gurur duyuyorum! Bu arada bunu okulu bırakmaya teşvik edici bir mesaj gibi düşünmeyin asla çünkü bu benim kırılma noktamdı ve sizde de işe yarar gibi bir garanti yok. Risk almaya değmez önce okulunuzu bitirin sonra kendi yolunuzu çizin.

Hayatta kırmızı çizgilerin var mıdır?

Buna aslında var demek istemiyorum çünkü hayatta zaman ve şartların ne göstereceğini kimse bilmiyor. Benim kırmızı çizgim şu deyip ileride olası bir durumda ondan ödün veren tutarsız bir davranış sergilemek istemiyorum.

MİRAY DANER İLE DİZİ SETİNDE ÇOK EĞLENDİM

2020 yılında bir dizide de rol aldın. Oyunculukla daha önce ilgileniyor muydun? Hep aklında olan bir şey miydi? Senin için nasıl bir tecrübeydi? Devam etmeyi düşünüyor musun?

Daha önce reklamlarda rol aldım ama dizide rol almamıştım ilk oldu. Çok keyifliydi ve oyunculuğu gerçekten sevdim. Orada Miray Daner ile tanıştım ve TikTok çektik çok eğlendik. Hazırlanırken çok rahattım ama set ortamı bambaşkaydı, çok heyecan yarattı bende. Kendi sahnemde çok heyecanlandım ve rolüm kendimdi! Nursema olarak Nursema'yı canlandırdım ve bu benim için hem çok garip hem de gurur verici bir histi. Oyunculukla devam etmem ile ilgili biraz motivasyon oluşturdu bu tecrübe bende açıkçası. Oyunculuğa sıcak bakıyorum ama aynı zamanda bir içerik üreticisiyim ve ikisini aynı anda nasıl yürüteceğimi bilmiyorum.

Oyunculukla ilgili bir eğitim almayı düşünüyor musun?

Evet, düşünüyorum ama zaman bulamıyorum. Çünkü gerçekten TikTok'ta izlediğiniz on beş saniyelik, otuz saniyelik videolar benim tüm günümü alıyor. Ben o videoyu çektikten sonra bir sonraki için ne yapabilirim diye hazırlıklara başlıyorum. Set ortamı da saatler süren ciddi bir iş. İkisini birlikte götürmenin çözümünü bulduğum an oyunculuk eğitimi almayı düşünüyorum.

Bayağı yorucu olsa gerek. Uzun vadede seni yıpratacağını düşünüyor musun?

Yoruyor ama bu pes ettirici bir yorgunluk değil. Sonuçta orada 12.6 milyon takipçime karşı bir sorumluluğum var ve onların güzel yorumları, mesajları beni hep motive ediyor, güne dinç uyanmamı sağlıyor. Her zaman sıkılmadan daha iyisini çıkarmaya çalışıyorum. İki, iki buçuk senedir de bu işi yapıyorum ve sonuna kadar da devam edeceğim.

Ailen seni bu konuda destekliyor mu? Sosyal medyaya girişinle ilgili sıkıntılar yaşadın mı?

Ailem beni her konuda destekliyor o yüzden bu konuda da çok şanslıyım. Yaptığım işe çok saygı duyuyorlar ve her zaman arkamda oldular, olmaya da devam ediyorlar. Çizim yapsam da arkamdalar, oyunculuk yapsam da arkamdalar.

Bugüne kadar kimsenin duymadığı ama sevenlerini şaşırtacak bir şeyin var mı?

Ben örgü örmeyi çok seviyorum! Geçtiğimiz kış kendime üç tane ceket ördüm ve giyiyorum. Çok güzel bir terapi, kafa açan bir şey olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ediyorum çok natürel bir yöntem ve strese, kaygıya birebir.

Küçüklüğünden beri yaptığın bir şey mi? Nasıl öğrendin ve keşfettin böyle bir şeyi sevdiğini?

Ailemde ve akrabalarımda var. Ailece örgü örmeyi çok seviyoruz. Annem sürekli yanımda örgü örüyordu ve tabi onu gördükçe yapmak istedim. Küçük küçük başlayıp bunu modellemeye başladım. Ve bana iyi geldiğini fark ettim. Tabi şu an zaman bulamadığım için pek yapamıyorum.

Ölmeden önce en çok yapmak istediğin üç şeyi bizimle paylaşır mısın?

Dünya turu, globalde hayran buluşması ve uzaylıların var olup olmadığını öğrenmek! Bunu öğrenmeden gitmek istemiyorum. Uzaya ve uzaylılara karşı ciddi bir merakım var.

Hayatının en heyecan dolu anları.

Arabamı aldığım gündü. Gerçekten bir şeyler başardığımı ve başaracağımı anlamıştım.

Karşındaki insanda en çok nelere dikkat edersin?

Saygı. Bana ve işime saygı duyması gerekiyor. Benim için saygı sevgiden önce geliyor. Sevgi bir yere kadar ama saygı olmayınca sevginin de bir önemi kalmıyor.

Şu an hayatında biri var mı?

Evet, işime çok saygı duyan ve beni çok destekleyen biri var çok şanslıyım.

Seni sevmeyenlere söylemek istediğin bir şey var mı?

Tek bir cümle söylemek istiyorum; çok biliyorsan sen yap! Bazen şöyle mi yapılır böyle mi yapılır diye eleştiriyorlar. Ben böyle yaptım o zaman sen daha iyisini yap!