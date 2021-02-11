12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman ekibinden Çeçenistan turu! Cumhurbaşkanı ağırladı

Kuruluş Osman ekibinden Çeçenistan turu! Cumhurbaşkanı ağırladı

Atv’nin rekortmen dizisi ekibi, geçtiğimiz günlerde Çeçenistan’daydı. Dizinin hayranı olan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un konuğu olan ekip, coşkuyla karşılandı. Mehmet Bozdağ ve 'in yanı sıra Ragıp Savaş, , Yiğit Uçan da Kadirov'un davetine katıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman ekibinden Çeçenistan turu! Cumhurbaşkanı ağırladı

ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damga vuran, Mehmet Bozdağ yapımcılığındaki '' dizisinin ekibi geçtiğimiz günlerde Çeçenistan'daydı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov; Bozdağ ve dizi oyuncularını özel olarak misafir edip ağırladı. Çeçenistan'da da izlenen ve büyük ilgi gören dizi oyuncuları ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı.

Mehmet Bozdağ ve 'in yanı sıra Ragıp Savaş, , Yiğit Uçan da Kadirov'un davetine katıldı. Davette akşam yemeğinin ardından özel bir dans gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Kadirov'un dizide Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit le yakından

'BÜYÜK İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Özçivit'in aralarında bulunduğu ekip, Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde yapılan gösterileri izledi. Bozdağ, geziyle ilgili "Çeçenistan'da muhteşem iki gün geçirdik. Başta Kadirov olmak üzere bizi çok iyi ağırlayan Çeçen halkına teşekkür ederim" dedi.

Kuruluş Osman 45. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜM İZLE! | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı izle! Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek! KURULUŞ OSMAN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! "HAİNLER TEMİZLENECEK, KUTLU DEVLET YÜKSELECEK!"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA