Kuruluş Osman ekibinden Çeçenistan turu! Cumhurbaşkanı ağırladı

'BÜYÜK İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Özçivit'in aralarında bulunduğu ekip, Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde yapılan gösterileri izledi. Bozdağ, geziyle ilgili "Çeçenistan'da muhteşem iki gün geçirdik. Başta Kadirov olmak üzere bizi çok iyi ağırlayan Çeçen halkına teşekkür ederim" dedi.