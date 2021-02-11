Kuruluş Osman ekibinden Çeçenistan turu! Cumhurbaşkanı ağırladı
Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman ekibi, geçtiğimiz günlerde Çeçenistan’daydı. Dizinin hayranı olan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un konuğu olan ekip, coşkuyla karşılandı. Mehmet Bozdağ ve Burak Özçivit'in yanı sıra Ragıp Savaş, Burak Çelik, Yiğit Uçan da Kadirov'un davetine katıldı.
ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damga vuran, Mehmet Bozdağ yapımcılığındaki 'Kuruluş Osman' dizisinin ekibi geçtiğimiz günlerde Çeçenistan'daydı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov; Bozdağ ve dizi oyuncularını özel olarak misafir edip ağırladı. Çeçenistan'da da izlenen ve büyük ilgi gören dizi oyuncuları ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı.
Mehmet Bozdağ ve Burak Özçivit'in yanı sıra Ragıp Savaş, Burak Çelik, Yiğit Uçan da Kadirov'un davetine katıldı. Davette akşam yemeğinin ardından özel bir dans gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Kadirov'un dizide Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit le yakından
'BÜYÜK İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER'
Özçivit'in aralarında bulunduğu ekip, Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde yapılan gösterileri izledi. Bozdağ, geziyle ilgili "Çeçenistan'da muhteşem iki gün geçirdik. Başta Kadirov olmak üzere bizi çok iyi ağırlayan Çeçen halkına teşekkür ederim" dedi.