Ceyda Düvenci üç yıl sonra setlere geri döndü
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, uzun bir sürenin ardından setlere geri döndü. Dijital platformda yayınlanan bir diziye dahil olan Düvenci, "Sürenin 50 dakika olması, senaryonun bütünü görüp, canlandıracağım karakterin dönüşümlerini bilmek performansınızı olumlu yönde etkiliyor. Keyfim çok yerinde” dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Düvenci, 3 yıl aranın ardından 'Öğrenci Evi' dizisiyle setlere geri döndü.
"KEYFİM ÇOK YERİNDE"
Exxen'de yayınlanan diziye dahil olan oyuncu, "Üç yıl aradan sonra setlere dönmek benim için çok keyifliydi. Projenin dijital bir platformda yer alması, süresinin 50 dakika olması, senaryonun bütünü görüp, canlandıracağım karakterin dönüşümlerini bilmek performansınızı olumlu yönde etkiliyor. Keyfim çok yerinde" şeklinde konuştu.