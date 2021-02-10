Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'a dolandırıcılık şoku! Avukatı tarafından...
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, adliyede tanıştığı ve dost olduğu avukat Sedat T tarafından dolandırıldı. Çınar’dan habersiz onun davasını takip eden Sedat T., sonradan 18 bin lira ücret isteyip bir de icra takibi başlattı. Oyuncu “O avukat beni yağmaladı” diyerek savcılığa başvurdu.
MAGAZİN Sabah
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Oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz günlerde bir alacak davası için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Adliyede tanıştığı avukat Sedat T. ile kısa sürede arkadaş oldu. Oyuncunun davasının duruşma tarihini öğrenen avukat Sedat T., genç kadını arayarak ikinci duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu. Ünlü oyuncu adliyeye gelmeyeceğini söyleyince avukat ondan habersiz duruşmasına girdi.
MEMURLAR GELDİ
Avukat Sedat T., duruşma sonrası Çınar'ı arayarak yaptığı iş için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi. Ama bir süre sonra oyuncunun davasına vekil olarak katıldığını belirterek 18 bin lira istedi ve icra takibi başlattı. Eve gelen icra memurlarını gören oyuncu ücreti yatırdı ama ardından savcılığa "Yağmalandım" diye suç duyurusunda bulundu.