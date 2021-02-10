Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'a dolandırıcılık şoku! Avukatı tarafından...

Oyuncu Ayşegül Çınar, geçtiğimiz günlerde bir alacak davası için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Adliyede tanıştığı avukat Sedat T. ile kısa sürede arkadaş oldu. Oyuncunun davasının duruşma tarihini öğrenen avukat Sedat T., genç kadını arayarak ikinci duruşmaya katılıp katılmayacağını sordu. Ünlü oyuncu adliyeye gelmeyeceğini söyleyince avukat ondan habersiz duruşmasına girdi.

MEMURLAR GELDİ

Avukat Sedat T., duruşma sonrası Çınar'ı arayarak yaptığı iş için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi. Ama bir süre sonra oyuncunun davasına vekil olarak katıldığını belirterek 18 bin lira istedi ve icra takibi başlattı. Eve gelen icra memurlarını gören oyuncu ücreti yatırdı ama ardından savcılığa "Yağmalandım" diye suç duyurusunda bulundu.