Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?

Doğru cevap: Çorbada maydonuzu bulunmak