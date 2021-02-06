Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?
Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?
Doğru cevap: Çorbada maydonuzu bulunmak