06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?

sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Türk Dil Kurumu sözlüğünde çorbada tuzu bulunmak deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

Türk Dil Kurumu sözlüğünde "çorbada tuzu bulunmak" deyimiyle eş anlamlı hangi şekilde bir deyim vardır?

Doğru cevap: Çorbada maydonuzu bulunmak

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA